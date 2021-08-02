Condens 2200i W 3+2 Ek Garanti Kampanyası
Bosch’un enerji verimliliği skalasında A sınıfında yer alan, sadece 24 kW kapasiteli Condens 2200i W yoğuşmalı kombisi artık 5 yıl garanti fırsatıyla son kullanıcıları ile buluşuyor. Siz de Condens 2200i W 24 kW sahibi olun, kombinizi tasarrufla uzun yıllar kullanın.
Kampanya Koşulları
- Kampanyamız yalnızca Condens 2200i W 24 kW ürünümüzü kapsamaktadır.
- 02.08.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
- Cihazın kampanya tarihleri arasında Bosch Termoteknik yetkili servisleri
tarafından devreye alınma işlemi gerçekleştirilmiş olmalıdır.