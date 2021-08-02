Condens 2200i W 3+2 Ek Garanti Kampanyası

Bosch’un enerji verimliliği skalasında A sınıfında yer alan, sadece 24 kW kapasiteli Condens 2200i W yoğuşmalı kombisi artık 5 yıl garanti fırsatıyla son kullanıcıları ile buluşuyor. Siz de Condens 2200i W 24 kW sahibi olun, kombinizi tasarrufla uzun yıllar kullanın.

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